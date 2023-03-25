بدون ذرة خجل .. لاميتا فرنجيه تتحدى سما المصري و تفجر مواقع التواصل الاجتماعي وتلعب البلياردو بالبكيني ..اتفرج

فنون - ياسمين التهامي في الجمعة 19 نوفمبر 2022 01:26 مساءُ - ظهرت الفنانة لميتا فيرجينيا بتطلع لها جذابه ورائعة تمارس رياضتها المفضلة حيث جاءت لميتا فيرجينيا على خطى سما المصري روايات تستعرض انوثتها وجمالها ورشاقه جسمها المتناسق.

حيث ظهرت الصور على طاوله البلياردو وهي ترتدي تيشيرت جذاب ومثير مكشوف الصدر مما اثار مواقع التواصل الاجتماعي وغرد متابع انها اكتسحت بهذه الإطلالة سما المصري.

بعد ان قامت الأخيرة بفعل ذلك من قبل ولكنها جاءت هذه المره بطريقه مختلفه اثاره جميع المتابعين مما ورد المتابعين لها بطريقه كبيره عبروا عن حبها لهم ودائما ما تظهر لميتا فيرجينيا على مواقع التواصل اجتماعيه وعدد صورها على الانستغرام واطلالات جذابه ومثيره للغايه.

حيث ظهرت من قبل باطلاله مثير للغايه بفستان ازرق شفاف مكشوف الصدر والاكتاف مما جعل من اطلالتها ضجة واسعه على انستجرام ونالت هذه الاطلاله كثير من المتابعين لها والجدير بالذكر ان عارضة الأزياء لميتا فرجينيا ظهرت في عده افلام من اشهرها مع الفنان المصري تامر حسني في فيلم عمر وسلمى ولقد ترحيبا هائلا.

وظهرت بصوره مثيرة في هذا الفيلم مما جعلت متابعها في إثارة تامة وظهرت ايضا في فيلم محترم الا ربع وعده افلام اخرى وانقطعت المعالم الفن والتمثيل بضاعه سنوات وجاءت بهذه الاطلاله