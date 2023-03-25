نادين نسيب نجيم غير راضية عن مسلسل “واخير”.. والسبب؟

كتب امير فتحي في السبت 25 مارس 2023 06:50 صباحاً - عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن عدم رضاها عن الطريقة التي خرج بها مسلسل “واخيرا” الذي تلعب بطولته مع الفنان السوري قصي خولي.

وكتبت نادين نسيب نجيم في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “والله بس يا ريت تنحط مشاهدي متل ما هي لانه عم تنكب كلوزات و ريكشنات مهمة وما عم بعرف ليش … صراحة شي بيقهر تشتغل و تعطي من قلبك و تلاقي بعدين شي تاني من دون اي تبرير … بس منقول الحمدالله”.

وكتبت في تغريدة اخرى: “لقطات … في كتير لقطات مكبوبة بتحسي في تقطيش”.

مسلسل وأخيرا مسلسل اجتماعي ويتضمن عناصر التشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل “نادين” التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضي مخيف تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه الآن.

ومسلسل وأخيرا من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، وغيرهم من النجوم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن إخراج أسامة الناصر.