مسلسل “دفعة لندن” يثير غضب العراقيين عبد عرض الحلقة الاولى منه.. والسبب؟

كتب امير فتحي في السبت 25 مارس 2023 06:50 صباحاً - أثارت الحلقة الأولى من مسلسل “دفعة لندن” كثيراً من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن بعض المشاهد تحتوي على إساءة إلى الشعب العراقي، فيما تابع آخرون الحلقة بحماسة متوقعين أنها كانت بداية موفقة للعمل.

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحلقة الأولى من مسلسل دفعة لندن، الذي يروي قصة مجموعة من الطلاب العرب المغتربين الذين يدرسون الطب بإحدى جامعات لندن في فترة الثمانينيات. ويحمل كل منهم أفكاراً وقناعات ومبادئ مختلفة عن الآخرين.

ويحتك هؤلاء الطلاب بمجموعة مختلفة من الجيران والأصدقاء المنتمين إلى جنسيات مختلفة منها الإيرانية والهندية والعراقية، فينفتحون على أفكار جديدة.

لكن على ما يبدو، فقد أثارت أحداث الحلقة الأولى تحفُّظ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أنها مسيئة إلى المرأة العراقية، فكتبت واحدة من المتابعات على تويتر: “الإخوة العراقيون المهاجرون إلى لندن في فترة الثمانينيات والتسعينيات.. هل خدم أحدكم في بيوت العرب تلك الفترة؟ هل شتم أحدكم عربياً أو كويتياً، وقال لهم حرفياً: تباً لكم؛ تستحقون السرقة أنتم من صفق لصدام؟! لماذا تصر الدراما الكويتية على إظهار العراقيين بصورة سيئة دائماً؟ #دفعة_لندن”.

وغرد متابع آخر: “معروفين أهل العراق بحضارتهم وعلمهم.. بفترة السبعينيات، العراقيات كانوا مهندسات ودكاترة ومعلمات وعمرهم ما كانوا خدم. #دفعة_لندن”.

لكن في المقابل، لم يلقِ متابعون آخرون بالاً لهذه الجزئية في الحلقة الأولى، وعبّروا عن حماستهم لمتابعة بقية الأحداث خلال شهر رمضان.

يذكر أن مسلسل “دفعة لندن” هو الجزء الثالث الذي صدر بعد نجاح حققه الجزآن الأول والثاني اللذان حملا اسم “دفعة القاهرة” و”دفعة بيروت”.