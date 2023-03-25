شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان عمة أمير كرارة فى مسلسل سوق الكانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة سلوى عثمان، دور عمة الفنان أمير كرارة ضمن أحداث مسلسل سوق الكانتو، الذى يعرض على قناة DMC، ومنصة Watch it، خلال شهر رمضان المبارك.

واستطاعت الحلقة الأولى من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، أن تخطف الأنظار وتجمع الجمهور على مشاهدته، خاصة أن بداية الحلقة كانت لافتة بظهور النجم الكبير عبد العزيز مخيون، والذي كان يبحث من خلاله على الطالع مع العرافة التي تنبأت به بأن النار ستحرق كل شيء، ولن يعرف السوق سوى الخراب، وأنه بعد وفاته ستكون سيرته سيئة.

ثم نرى مشهدا يظهر فيه أمير كرارة (طه) داخل أحد البارات يلاعب عسكري إنجليزي القمار، وينصب عليه ويخدعه ويأخذ أمواله بالخداع والغش، ثم يدخل في مشادة مع أحد اللاعبين الذي يكتشف خداعه ويضربه.

وبعد ذلك يظهر عبد العزيز مخيون (شحاتة) يغازل إحدى السيدات في محل لبيع الأقمشة، ويأتى أحد الأشخاص ويخبره بأنه يبحث عن طه القماش، وتظهر الفنانة مي عز الدين تجسد دور خياطة تدعى (راوية). ويأتى شخص يدعى (الخواجة) ويهدده بألا يستمر فى تقطير الكحول لأنها شغلة شخص يدعى جابر.

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وكان صناع العمل طرحوا البرومو التشويقي له، والذي شهد وقوع أحداث المسلسل في أزمنة قديمة وقت الاحتلال الإنجليزى، وسلط الضوء على علاقة أمير كرارة ومي عز الدين خلال أحداث العمل، وبداية قصة حبهما، وسط صعوبات ومشاكل كبيرة تصيبهما، بالإضافة إلى شغفها بالملابس.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.