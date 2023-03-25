شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات آية سماحة فى حلقات مسلسل الصفارة مع أحمد أمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة آية سماحة دور البطولة النسائية أمام النجم أحمد أمين في مسلسل الصفارة الذى يعرض حصريًا على قناة dmc ومنصة watch it، حيث تجسد شخصية "شيرين" زميلة شفيق (أحمد أمين) ويحبها ويرغب في الزواج منها، إلا أنه الأمور تتغير في كل حلقة بعد استخدام شفيق للصفارة الأثرية التي تعيده إلى الماضى لتغيير حدث ما في حياته وخلال الحلقات تظهر أية سماحة بأكثر من شخصية مختلفة من ناحية الشكل والموضوع والملابس.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، ظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، نهاد أبو العنين.

مسلسل الصفارة يعرض يومياً على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة 12.45 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية، والعمل وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

وقالت آية سماحة مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" أن "الصفارة" وهو أول عمل كوميدى شارك فيه، وهى فرصة بالنسبة لها لا تتكرر أو تأتى كثيرا، موضحة أن التجربة مشجعة منذ عرض الدور عليها، مضيفة أن "ما وراء الطبيعة" كان أول تعاون مع أحمد أمين والتجربتين مختلفتين، ما وراء الطبيعة درامى والصفارة كوميدى، مؤكدة استمتع فى العمل مع أحمد أمين لأنه يدعم كل من يشارك معه، وحاليا فى تحدى كبير.

أوضحت آية سماحة، دورى به مواقف مختلفة وكوميدى ويحتوى على هدف ورسالة واضحة وصريحة للجمهور، لافتة إلى أن الإستفادة من القصة أن الحياة ممكن أن تكون صعبة فلا يجب أن نصعبها على أنفسنا ولا نبسطها أكثر مما نتخيل، كما أن هدفنا وطموحاتنا تتغير، وأنا سعيدة بالمسلسل والدور.



اية سماحة



اية سماحة بشخصية شيرين فى الصفارة



اية سماحة تجسد اكتر من شخصية فى مسلسل الصفارة



اية سماحة فى الصفارة



الفنانة اية سماحة