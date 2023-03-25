شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يطرح استمارة المشاركة فى دورته الـ30 والان مع تفاصيل الخبر
وكانت قد اختارت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني خلال الأيام الماضية، الدكتور سامح مهران أستاذ الدراما وعلوم المسرح والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، لتولي رئاسة الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمنتظر إقامتها في شهر سبتمبر .
يأتي مهران خلفًا للدكتور جمال ياقوت، والذي تولى رئاسة المهرجان في الدورتين الماضيتين، ومن المنتظر صدور قرار وزيرة الثقافة خلال ساعات.
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنويًا، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية، في حين يخدم أيضا كبانوراما للإنتاج المسرحي المحلي والإقليمي لصالح المتخصصين والمهرجانات والمهتمين من جميع أنحاء العالم.
يذكر أن الدورة الـ (30) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2023، برئاسة الدكتور سامح مهران ، وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة نڤين الكيلاني .