شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يطرح استمارة المشاركة فى دورته الـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن طرح استمارة المشاركة للفرق العربية والمصرية خلال دورته الـ30، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر القادمين.

وكانت قد اختارت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني خلال الأيام الماضية، الدكتور سامح مهران أستاذ الدراما وعلوم المسرح والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، لتولي رئاسة الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمنتظر إقامتها في شهر سبتمبر .

يأتي مهران خلفًا للدكتور جمال ياقوت، والذي تولى رئاسة المهرجان في الدورتين الماضيتين، ومن المنتظر صدور قرار وزيرة الثقافة خلال ساعات.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنويًا، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية، في حين يخدم أيضا كبانوراما للإنتاج المسرحي المحلي والإقليمي لصالح المتخصصين والمهرجانات والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن الدورة الـ (30) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2023، برئاسة الدكتور سامح مهران ، وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة نڤين الكيلاني .