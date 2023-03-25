شكرا لقرائتكم خبر عن سانشيز يثير الجدل بتصريحاته ضد إنزاجي: كنت كالأسد بالقفص معه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثار أليكسيس سانشيز لاعب فريق مارسيليا الفرنسي، الجدل بتصريحاته ضد سيموني إنزاجي مدرب فريق إنتر ميلان بسبب عدم السماح له بالمشاركة بشكل أساسي عندما كان سانشيز لاعبًا في صفوف الفريق الإيطالي.

رحيل سانشيز عن إنتر ميلان

وكان قد خاض سانشيز تجربة احترافية مع الفريق الإيطالي في الفترة الماضية قبل الرحيل عن إنتر ميلان في بداية الصيف الماضي.

تصريحات سانشيز عن إنزاجي

وأكد سانشيز في تصريحات لشبكة سبورت ميدياست الإيطالية:"لقد كنت هادئا في إنتر، لكنهم لم يمنحوني الفرصة أبدا لإثبات قيمتي".

وأضاف "قلت إن بإمكانهم انتقادي فقط إذا لعبت وظهرت بشكل سيئ، كنت كالأسد في القفص، لم يكن من العدل أن يحكموا عليّ من دون منحي الفرصة لإثبات نفسي".



وأختتم قائلا: "كان عليّ أن أكون مثل الفيل، فم مغلق وأذنان كبيرتان، ثم خسر الإنتر، لكنني مازلت أتساءل، لماذا لم يسمح لي إنزاجي باللعب؟".

