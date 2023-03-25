شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرض اليوم في العاشرة والربع من مساء، حلقة من مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، على قناة DMC.

مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان يسرد عددا من الأحداث المشوقة، منها ذهابه مع والدته هالة صدقي إلى شقيقها الذي يجسده الفنان فتوح أحمد، وتطلب منه أخذ حقها في ميراث والدها الذي توفى، ويحاول إقناعهما أن محل العطارة والبن يخسر ولم يحقق أرباحا.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.