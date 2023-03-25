شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله تشيد بمسلسل "الصفارة" وتعلق: عمل كوميدى راق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله بمسلسل "الصفارة" بطولة الفنان أحمد أمين، وذلك بعد عرض حلقتين من أحداثه، وعلقت على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك": الكوميديا من أصعب الفنون، وأقصد بذلك الكوميديا الحقيقية مش التهريج وشغل الأراجوزات، ولذلك فإن إنتاج عمل كوميدي راق يحتاج إلى ذكاء شديد في البحث عن فكره وصياغتها، وإلى مرونة وقدرة على التلون في الأداء وإلى مخرج واع وحريص على أدق التفاصيل، وكل تلك العناصر تتوافر حتى الآن في مسلسل الصفارة.





كشفت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الصفارة" الذى يتم عرضه على قناة Dmc، عن قصة حب تجمع وجيه (طه الدسوقى) وكارما (ماريا أسامة) شقيقة شيرين (آية سماحة) زوجة شفيق (أحمد أمين)، وتتسم علاقة وجيه وكارما بالكوميديا، حيث يخبر وجيه كارما بأنه مطلوب للزواج من ابن أحد رجال الأعمال الذين بينه وبين شركة أخيه شفيق اتفاقيات وبيزنس ولكنه يخبرها بأنه يحبها ومتمسك بها.

وكشفت الحلقة أيضا عن فتح شفيق (أحمد أمين) منزله للعمل حيث بها مكاتب وموظفين، بجانب العمل فى الشركة وسط الموظفين، ويبدو وجود علاقة مريبة تربط الشغالة (رانيا عبد الناصر) وشفيق حيث يظهر ذلك من حديثها معه طول الوقت، ولكن شفيق لا يعرف طبيعة هذه العلاقة ولا تفسير لتلميحاتها الدائمة له

يكتشف شفيق أنه يتناول أدوية هى التى تسببت فى زيادة وزنه بشكل ملحوظ، خاصة أن شقيقه وجيه أخبره أنه يسير على نظام دايت منذ 6 سنوات، حيث يلتزم وجيه بإحضار وجبات الأكل الخاصة بشقيقه حسب النظام الصحى الذى يسير عليه.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، نهاد أبو العينين.

مسلسل الصفارة يعرض يومياً على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة 12.45 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية، والعمل وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.