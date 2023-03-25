شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 2: أهل نجع عبد الجبار يشاركون في دفن بلال والحزن يغيم عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم ، أحداث مشوقة ، حيث عثر رجال عبد الجبار " جمال سليمان " علي جثة ابنه بلال " علي الطيب " ، وابنه مسعود " أحمد عيد " ، وكان قد فارق بلال الحياة ، لكن مسعود أصيب بطلق ناري في قدمه .

خرج نجع عبد الجبار لدفن بلال والحزن كان يغيم علي البلد أجمع ، وكانت نادرة " نيللي كريم " في حالة إنهيار ، وكذلك أخته أنس " ندي موسي " ، وبعد دفن الجثة بالمقابر ، وقف عبد الجبار علي القبر وقال للحضور أنه قد دفن ابنه وعليهم أن ينصرفوا لأنه لن يقيم عزاء له إلا بعد أخذ ثأره .





مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.