شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 2 .. محمد رمضان يثير غضب شقيقه بدفع تعويض 250 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان الذى يُعرض على قناة دى إم سى وwatch it، تعدي شقيق جعفر على محل الحاج حماده فتح الله، بإلقاء كرسى على ألواح الزجاج، مما دفعه إلى التهجم عليه، ليطالب أحد صبيان الحاج حماده بحقه، وذلك فى وجود جعفر العمدة.

وعقد جعفر العمدة جلسة مع أصحاب المنطقة اعترف فيها بأن الحاج سيد له حق عليهم في دفع شقيقه 250 ألف جنيه، ما أثار غضب شقيقه ودفعه للقيام من الجلسة مسرعًا بسبب ذلك الحكم في وقت علت فيه ابتسامات النصر على وجه الحاج فتح الله وصبيانه.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وما زالت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

"أنا قادر" يشارك فيها بالاداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".