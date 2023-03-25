شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 2.. جلسة صلح بين العوضى وضياء عبد الخالق بشأن قضية ثأر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب جابر أبو شديد (أحمد العوضي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 2 إلى جمعية أبناء سوهاج في قعدة صلح عرفية بحضور رزق ابن الديب صاحب الثأر (ضياء عبد الخالق)، ويوضح كبير الجمعية أن جابر جاء إلى القاهرة للبحث عن لقمة العيش.

يقول رزق، إن جابر عليه أن يتحمل ثأر ابن عمه بعد تهريبه له، وأنه سيأتي بمحسن أيضا ليأخذ منه ثأره، ليرد عليه جابر أن محسن كان في حياته وأنه ذهب إليهم ليشتكي ويطلب حقهم، ولكنهم رفضوه وتمردوا عليه.

ولكن رزق يرفض حديثهم ويقول إنه سيأخذ حقه من الاثنين من القاتل ومن الذي ساعده، ليرد عليه جابر أنه أمامه إذا قدر يفعل ما يريد، ليرفع رزق سلاحه على جابر ولكن رئيس الجمعية يمنعه، ويأخذوا منه سلاحه ويخبروا الكبير بأنهم راضون بحكمه، ليقول لهم إنه يقف بجانب جابر، ومن يؤذيه فكأنه جاء عليه هو، فينقذه الكبير منهم.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.