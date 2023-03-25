علاقة مشروعة الحلقة 2.. الأحداث تكشف عن زواج ياسر جلال ومى عمر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة النجم ياسر جلال، والذى يُعرض على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، استقلال عمرو "ياسر جلال" لسيارته، وتذكر وقت تعرض بثينة "مي عمر" للإهانة والضرب من زوجها "أمجد" مراد مكرم، وانفصالها عنه وقام بتحرير محضر ضده.

وطلب "أمجد" من "عمرو" أن يتوسط له بأن تتنازل عن المحضر، وذهب "عمرو" بالفعل لها وطلب منها التنازل عن المحضر، لتغير مسار الحديث وتحاول إقناع "عمرو" بأنها ما زالت تحبه وتريد الزواج منه لتنجح فى ذلك.

وكشف مشهد الفلاش باك، محاولة "أمجد" التخلص من حياته بالانتحار مما اضطر "عمرو" أن يخبر "بثينة" بأنه سيقوم بتطليقها من أجل صديقه الذى حاول أن يتخلص من حياته بسبب انفصاله عنها.

وأصبح "عمرو" فى حيرة، ولم يستطع تناول الطعام مع زوجته "عاليا" داليا مصطفى، وتقابلت "بثينة" مع أمجد على العشاء ولكنها لم تستطع تناول الطعام بسبب وعكة صحية، وذهبت للحمام للقيء وذلك نتيجة لأعراض الحمل.

اتصلت "بثينة" بـ "عمرو" ولكنه لم يرد وأغلق هاتفه، لتفاجئه فى اليوم التالى بالذهاب لمكتبه ومحاولة الحديث معه للوصول لحل فى طفلهما التى تحمله داخلها، ولكنه طلب منها مغادرة المكان، فيما ذهبت "بثينة" للقاء "شريف" محمود فارس الذى يقوم بتهديدها بشكل مستمر من أجل الحصول على المال.

حاول "أمجد" الاتصال بـ"بثينة" ولكنها لم ترد عليه، ولايعرف اين مكانها وبعد شكواه لـ "عمرو" أخبره بأنها بالتأكيد ستتحدث معه، وبعد ذهاب "عمرو" لمنزله وبعد استقبال زوجهت له "عاليا" داليا مصطفى، تفاجئى بوجود "بثينة" مي عمر، لتحمل الحلقة طابع تشويقى للحلقة المقبلة عن سبب مكوثها بمنزله وسط زوجته واولاده.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.