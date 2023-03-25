شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 2 .. بيومى فؤاد يقنع ابنته زينة بالزواج من محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان ذهاب الفنانة زينة إلى والدها الفنان بيومى فؤاد في السجن، لكي تبلغه بأنها ذهبت إلى محمد رمضان "جعفر العمدة" واستطاعت مقابلته من أجل استلاف الأموال واستقبل بيومي فؤاد الخبر بفرحة كبيرة، لأنه الحل الوحيد لخروجه من السجن.

وأبلغت زينة والدها بيومي فؤاد بأنه يريد أن يتزوج منها مقابل إعطائها 40 مليون جنيه، وقام بيومي فؤاد بإقناعها الزواج منه لرغبته الشديدة في الخروج من السجن.

وكانت قد ذهبت الفنانة زينة إلى جعفر العمدة في نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، وذلك من أجل استلاف مبلغ مالي قدره 40 مليون جنيه كي تستطيع إخراج والدها من السجن والذي يجسده الفنان بيومي فؤاد.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وما زالت الاغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

"أنا قادر" يشارك فيها بالأداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".