شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 2.. طرد العوضى من الورشة بسبب مساعدته للطفل منذر مهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث جابر أبو شديد (أحمد العوضي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 2 إلى والدته للاطمئنان عليها وعلى أخواته، كما تساوم يمنى (هدى الإتربي) زوجها زيدان (ماجد المصري) من أجل أن يغير لها سيارتها، ويوافق زيدان.

يواصل جابر عمله فى الورشة، ولكنه يجد صاحب الورشة يضرب الطفل منذر مهران، فيقوم بمساعدته ويمنعه من ضربه، فيطرده صاحب الورشة هو والطفل خارج الورشة، ويقوم جابر بإيصاله إلى أسرته، ثم تذهب مهرة (ياسمين عبد العزيز) مع أخواتها لأحد محلات الملابس لتشترى لهم ما يريدون بعد حصولها على الأسبوعية، ومكافأة من المصنع.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتى الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCHIT الإلكترونية.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك فى بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.