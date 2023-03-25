شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 2 مسلسل جعفر العمدة .. مى كساب تسرق قطعة ذهب من إيمان العاصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة الذى يعرض على قناة دى ام سى ومنصة وwatch it، منها سرقة الفنانة مى كساب من ضرتها الفنانة إيمان العاصى قطعة من الذهب، عندما ذهبت إليها كي تطلب منها أن يقوما باستبدال اليوم الخاص بها مع محمد رمضان الذى يجسد شخصية جعفر العمدة، وعقب قيام "دلال" بإحضار الطعام قامت "ثرية" بسرقة قطعة ذهبية من إيمان العاصي التي تركتها مكانها قبل قيامها.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وما زالت الاغنية تحقق مشاهدات كبيرة، خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

"أنا قادر" يشارك فيها بالأداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".