شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 2.. العوضى يعيد أموال ياسمين عبد العزيز ويتمناها لقلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ جابر أبو شديد (أحمد العوضي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 2 العمل في إحدى الورش الخاصة بكاوتشات العربيات، ويعبر عن غضبه لسامي (أحمد الرافعي) لعودته صبي في ورشة من جديد بعد امتلاكه ورشته الخاص "الكوماندا" في الصعيد، ويحاول سامي استمالته ليعمل معه ولكنه يرفض ذلك.

وأثناء عودته إلى منزله يقابل مهرة (ياسمين عبد العزيز)، وهي عائدة من المصنع ثم يرى أنها أوقعت أموالا على الأرض فيأخذها ويذهب وراءها ليعطيها إياها، ولكنها تغضب من صعوده وراءها ثم يعطيها المال فتقوم بشكره، ليتركها ويصعد إلى غرفته، وعند وجوده بمفرده يعبر عن وقوعه في حبها، ويقول "مهرة على حق هونها يا رب واجعلها مهرة قلبي الست دي".

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.