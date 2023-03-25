شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 2.. العوضي يبدى إعجابه بـياسمين عبد العزيز فى أول لقاء بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 2 بالمقابلة الأولى لمهرة أبو الليل (ياسمين عبد العزيز) وجابر أبو شديد (أحمد العوضي)، لتشكره مهرة على مساعدته لشقيقها طارق (أحمد غزي)، وتعطيه البن من أجل جرح رأسه، وسط إعجاب جابر الشديد بها.

يقوم زيدان (ماجد المصري) ورجاله بقتل العترة (محمود غريب)، وإخباره لرجاله بضرورة دفن جثمانه وأن هذه آخرة من يخون زيدان.

تقبض مهرة جمعية بـ10 آلاف لتعاونها على مصاريف أخواتها، ولكن سحر (مها نصار) بحجة أن يبدلا أدوارهما معا بسبب حاجتها هي وأسرتها إلى تلك الأموال وبالفعل تأخذها منها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.