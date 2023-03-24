شاهد .. مني فاروق تبرز مفاتنها بأضيق هوت شورت والقميص المفتوح

انت الان تتابع خبر اتفرج – مني فاروق تبرز مفاتنها بأضيق هوت شورت والقميص المفتوح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت الفنانة الشابة مني فاروق فيديو جديد لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت مني فاروق خلال قضاء عطلتها الصيفية في مدينة دهب الساحلية مرتدية قميص من اللون السماوي المفتوح من منطقة الصدر وهوت شورت طيق بنفس اللون في الشارع ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، معلقة : لما حد يقولي بتتعصبي كتير ليه ..؟!صباح الضحك والسعادة والرضا

وقام عدد قليل من جمهورها من التعليق هذا الفيديو مثل القمر وذلك قبل قيامها بإغلاق خاصية التعليق أمام جمهورها.