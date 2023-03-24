شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. أحمد عيد يشعر بالذنب بعد قتله لأخيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، العديد من الأحداث، حيث قام مسعود "أحمد عيد" بعمل حيلة بعد قتل أخيه بلال "علي الطيب" بأن هناك رجالا أطلقوا عليهم النار أثناء سيرهم بالسيارة، وأصاب أخوه بخمس طلقات، بينما أصيب هو بطلقة واحدة في قدمه، وبعدما ذهب للمنزل ودفن أخوه، شعر بالذنب، وتمنى أن يسامحه أخوه على ذلك، ورأى أن السبب في ذلك هو أبوهم عبد الجبار "جمال سليمان" الذي ظلمهم وكتب الأرض باسم زياد.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، والتي تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.