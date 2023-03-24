شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 2.. طارق لطفي يذهب إلى اللايف كوتش وينصحه بتسجيل مذكراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب رؤوف (طارق لطفي) إلى عيادة صديقه يوسف (عمر الشناوي) طبيب الأسنان، خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 2، وهناك يخبره يوسف بضرورة ذهابه إلى دكتور طه عياد (خالد الصاوي) لإصلاح المشاكل الزوجية التي يعاني منها خلال الفترة الماضية، ويحجز له موعد معه مساء.

تتطور علاقة سيف (حازم إيهاب) وسلمى (جلا هشام) بعد المشاجرة الأولى التي نشبت بينها في البنك، ويأخذه لتقود الموتوسيكل الخاص به، ويخبرها بأحد مشاريع أصدقائه الذي يحتاج إلى تمويل ومساعدة.

يذهب رؤوف بالفعل إلى منزل طه عياد لمقابلته، ومساعدته، ويسأله طه عن المشاكل التي يعاني منها، فيقول له رؤوف إنه يحلم دائما بكوابيس منها قتل مراته، عدم لحاقه بامتحان، وغيرها من الأحلام التي باتت تجيئه وهو ياقظ، وأنه ليس لديه الطاقة ليشتكي مما يعانيه، كما يخبره أنه يريد تغيير حياته في الباقي من عمره.

يخبر طه رؤوف أنه يعاني من أزمة منتصف العمر، وينصحه بضرورة إصلاح الفاسد في حياته، وأنه ضروري تسجيل مذكراته عن طريق الصوت على تطبيق خاص به وبزوجته، وبعد الانتهاء من التسجيل يرد عليه التطبيق، وبالفعل يبدأ رؤوف في تسجيل مذكراته عبر التطبيق، ويذهب إلى زوجته ويخبرها أنه ضروري أن يغيرا حياتهما.

يعرض مسلسل مذكرات زوج في الجزء الأول من رمضان في إطار 15 حلقة يوميا على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.