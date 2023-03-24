شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 2.. مشهد فلاش باك يكشف تبادل الحب بين مي عمر وياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة النجم ياسر جلال، والذى يعرض على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، بمشهد فلاش باك تذكرت فيه "بثينة" مي عمر بداية علاقتها بـ"عمرو" ياسر جلال، أثناء ذهابها لشركة للتقديم على وظيفة وكانت هذه الشركة يملكها "عمرو" ياسر جلال وشريكه "أمجد" مراد مكرم.

وتناول المشهد محاولة لحاق "بثينة" مي عمر بالأسانسير الذي يستقله "عمرو" ياسر جلال، وبسبب استعجالها انكسر كعب حذائها وعنفت "عمرو" دون معرفتها أنه صاحب الشركة التى ستقوم بعمل المقابلة أمامه، وبعد صعودهما ودخولها للمدير وجدته هو بشخصه، لتصاب بصدمة وتخبره بأنها ستذهب، وأن المقابلة لا جدوى منها، ولكنه قام بتوظيفها وتعيينها مديرة مكتبه.

وفى إحدى المرات قام بتعريفها على شريكه "أمجد" مراد مكرم، وبدأت علاقتها بـ"عمرو" تتطور مع الوقت لتتحول إلى صداقة وإلى حب، وفى إحدى المرات أمسكت بيده وأخبرته بحبها له وبادلها نفس الشعور، ولكنه أخبرها بأن هذا الأمر لا يمكن إكماله؛ بسبب أنه شخص متزوج ولديه أولاد، وأنه لا يريد أن يظلمهم.

وقام "عمرو بتعنيفها بشدة وطلب منها مغادرة المكان والذهاب إلى مكتبها، وبعد خروجها وجدت شريكه "أمجد يقف أمامها وأخبرها بأنه طلب منها الزواج وكرر الطلب مرة أخرى منها".

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.