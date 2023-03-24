مسلسل جعفر العمدة الحلقة 2 .. مواجهة بين محمد رمضان وأحمد داش

القاهرة - سامية سيد - بدأ الصراع مُبكرًا بين أحمد داش (سيف) ومحمد رمضان (جعفر) في مسلسل جعفر العمدة، والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It وقناة dmc، وكشفت الحلقة الثانية من المسلسل عن استنجاد الراقصة بجعفر حتى يُخرج سيف وابنتها من قسم الشرطة، ويتعامل سيف مع جعفر بطريقة حادة، في الوقت الذي لم يعتد فيه جعفر أن يعامله أحدًا بهذه الطريقة.

وشعر سيف بالإحراج عندما علم جعفر بأنه مجهول الأب، وقبلها طلب سيف من أمه أن تُخبره بحقيقة أبيه، لترفض مرة أخرى، ليبقى سر والده هو كل ما يشغل باله الآن.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان عددا من الأحداث المشوقة، منها ذهابه مع والدته هالة صدقي إلى شقيقها الذي يجسده الفنان فتوح أحمد، وتطلب منه أخذ حقها في ميراث والدها الذي توفى، ويحاول إقناعهما أن محل العطارة والبن يخسر ولم يحقق أرباحا.

وتذكرت هالة صدقي زوجها وهما جالسان على الطعام وأحضرت صورته وروت عدة مواقف عنه، وذهب محمد رمضان بصحبة زوجته مى كساب إلى المقابر لزيارة ابنه، حيث كان قد أخبرها أنه توفى ولقيه مقتولا.

وذهب محمد رمضان إلى الكباريه لتستقبله بكل حفاوة الفنانة فريدة سيف النصر التي تجسد دور راقصة شعبية، ويدخل عليه الفنان أحمد داش، وقال له رمضان: "أنت ما اتربتش علشان ما سلمتش على الرجالة اللى قاعدة".

وفي نهاية الحلقة ذهبت إليه الفنانة زينة في أول ظهور لها وتطلب منه أموالا تبلغ حوالى 40 مليون جنيه من أجل خروج والدها من السجن، ورد عليها رمضان "موافق بشرط نتجوز".

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان بالعودة للزمن حوالى 20 عاما، ومشهد محمد رمضان في المستشفى واختطاف ابنه من زوجته مي كساب، الأمر الذى جاء له تليفون في نفس التوقيت بإجهاض زوجته الفنانة إيمان العاصي.

وانتقل المشهد إلى الفنانة منة فضالي التي تجسد شخصية نرجس وتذهب إلى الدجال وتتمنى الخلفة من محمد رمضان الذي يمتنع من الإنجاب منها، ويرتدي رمضان 3 دبل لزوجاته إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب وما زالت الاغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

أنا قادر يشارك فيها بالاداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها احمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".