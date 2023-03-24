شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. الميراث يدفع أحمد عيد لقتل أخيه ونيللى كريم تتوعد قاتل زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية من مسلسل عملة نادرة بطولة النجمة نيللي كريم، بعمل حيلة من قبل مسعود "أحمد عيد" الذي قتل أخيه بلال "علي الطيب" بأن هناك رجالاً خرجوا عليهم من الجبل وأطلقوا عليهم النار ليصاب أخوه بخمس طلقات تنهي حياته، بينما هو يصاب بطلقة واحدة في قدمه، ويعثر عليه رجال أبوه "عبد الجبار" جمال سليمان، ويعم الحزن على عائلة عبد الجبار.

وكان حسن أبو عصاية "كمال أبو رية" قد ذهب لسبوع يوسف بن زياد وطلب من عبد الجبار يد ابنته أنس "ندي موسي" لابنه عصام، ولكن واجه عبد الجبار ابنته ورفض رفضًا تامًا، وبعد وفاة ابنه دب الشك في قلب عبد الجبار أن القاتل هو أبو عصاية.

شعر مسعود "أحمد عيد" بالذنب بسبب قتله لأخيه، واتهم والده عبد الجبار بأنه السبب في ذلك بسبب ظلمه لهم وتوريث أخيه بلال 50 فدانا علي البحر ممكن جعل الشيطان يدخل بينهم.

أجتمعت سكينة " فريدة سيف النصر " بأولادها وزوجها عبد الجبار " جمال سليمان " حتي يتفقوا علي إعادة الخمسين فدان الذي كتبها باسم ولده بلال " علي الطيب " قبل موته وبعد العديد من المناقشات دون أن يلفظ عبد الجبار بكلمة تطلب منه سكينة الحديث فيرد أن الأرض ستصبح ليوسف ابن بلال بعدما يصبح 21 عام وسيتولي هو الولاية حتي يتم هذه السن.

تذهب أنس "ندي موسي" مسرعة لنادرة " نيللي كريم " حتي تنصحها ألا توافق علي التنازل عن الأرض مهما كلفها الأمر ، ويطلب عبد الجبار الإجتماع بنادرة مع أولاده ويببلغها أنه سوف يضع مليون جنيه بإسمها في البنك مقابل التنازل عن الأرض والتي ستعود لإبنها بعد أن يتم السن القانون وهنا تفجر نادرة مفاجأة بأن بلال قد كتب الأرض باسمها قبل وفاته وأنها لن تتنازل عنها أبدًا .

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.