شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2: روبى تحاول إيقاف جريمة ختان فى تل شبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي ، العديد من الأحداث وذهبت صفية "روبي" لتل شبورة في أول يوم لها كعمدة البلد وأثناء تواجدها في المنزل سمعت مستورة " زينب العبد " التي تعمل بالمنزل تود أن تستأذن لتنصرف لأن إبنة أختها ستقوم بعملية الختان.

وهنا تصدم روبي وتصر أن تذهب معها بصحبة الغفر، وهم في حالة إستغراب عن سبب فزعها فتتصل روبي بالمباحث كي تبلغ عن تلك الجريمة كما اتصل بإبن عمها جلال " أحمد رزق " الذي يردد بينه وبين نفسه " بدأتيها بدري أوي ياصفية " ويتجه للبلد مرة أخري ، وتصل روبي لمكان الجريمة لتسمع صراخ البنت الذي يدل علي أن العملية قد تمت.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.