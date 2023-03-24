شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. نيللي كريم تتوعد لقاتل زوجها بأخذ ثأره منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل عملة نادرة الكثير من الأحداث، حيث انهارت نادرة "نيللي كريم" بعد علمها بوفاة زوجها، وتحدثت مع ابنها الرضيع يوسف عن إحساسها بالموت الذي كان يسيطر عليها قبل وفاة زوجها، وأنها كانت تعلم بقربه منهم، كما أكدت أنها على يقين أن سبب موته الأرض الذي كتبها أبوه له، وتوعدت نيللي لقاتل زوجها بأن هي من ستأخذ بثأره يوما ما.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.