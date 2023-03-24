شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة الثانية.. خالد الصاوى شيخ قبيلة وظهور وفاء عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "الكتيبة 101" الذى يعرض على شاشة قناة ON ظهور الفنان خالد الصاوي الذى يجسد دور أحد شيوخ القبائل فى سيناء المشهود لهم بالحكمة والهيبة بين جموع أهالى سيناء، كما أبرزت الحلقة تواصله مع الأجهزة الأمنية للجيش، مثلما ظهر فى اتصاله بالضابط "آسر ياسين" ليبلغه بإيجادهم فتاة صغيرة لا يعلموا من أين أتت، خاصة أنها لا تنتمي لمصر من الأساس ويظهر عليها أنها من داخل أفريقيا وتم تهريبها لمصر.

وبالتالى تحركت الأجهزة الأمنية فى محاولة منها لمعرفة من أين أتت بعدما وجدتها وفاء عامر التى أعطتها للشيخ موسى "خالد الصاوى" وبدوره أبلغ الجهات الأمنية.

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "الكتيبة 101" على قناة ON بإثارة شديدة من خلال استمرار القتال فى كرم القواديس، الذى انتهت عنده حلقة أمس، ومحاولة الضباط والجنود الذين لا يزالون على قيد الحياة فى مطاردة التكفيريين، بالإضافة لوصول الدعم من أفراد الجيش المصرى وتأمين سيارة إسعاف لنقل المصابين.

أيضاً دار نقاش ما بين الضابطين "عمرو يوسف"، و"آسر ياسين" فى محاولة منهما لفهم ما جرى، حيث طرح الأول تساؤل مندهشاً مما حدث وطريقة التغيير المفاجأة فى تفكير التكفيريين والإرهابيين ممن لم يهربوا بسرعة بعد توجيه الضربة وإنما امتلكوا جرأة فى التضحية برجالهم ليخبرهم آسر ياسين بأن الهدف من وراء ذلك استراتيجي فى المقام الأول ودعائى حتي تزيد أعدادهم فيما بعد من وراء تلك الضربة.

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة ON فى تمام الساعة 8.45 دقيقة، كما يعرض على watch it.

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