شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 2.. ياسر جلال يطلب من مى عمر إجهاض حملها منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة النجم ياسر جلال، والذى يُعرض على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، بمشهد جمع بين بثينة "مي عمر" وعمرو "ياسر جلال"، بعدما طلبت لقاءه وأخبرته أنها حامل منه.

وتوالت الأحداث بتعجب "عمرو" من حديث "بثينة"، حيث إن من المفترض أنها أخبرته بعدم إمكانية إنجاب أطفال، وردت عليه بأن قامت بعمل تحاليل وتأكدت من الحمل منه، وأن الطبيب أخبرها بأنها معجزة.

وقام "عمرو" ياسر جلال بتعنيف "بثينة" مي عمر، مشيراً إلى أن هذا الأمر مصيبة وماذا سيقول لزوجته "عاليا" داليا مصطفى، وماذا سيقولون لزوجها وشريكه بالشركة "أمجد" مراد كرم، وطلب منها أن تسقط هذا الحمل، وهو الأمر التى لا يروق لـ "بثينة" بعدما حصلت هذه المعجزة وتكاد تكون هى الفرصة الوحيدة لتكون أمًّا.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.