شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات بأداء روجينا فى "ستهم" وقصة حبها مع إياد نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفاوة كبيرة تلقتها النجمة روجينا، والنجم إياد نصار، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد عرض مسلسل "ستهم"، للمخرج رؤوف عبد العزيز.

وأثارت الحلقات ردود فعل واسعة، من قبل جمهور السوشيال ميديا، مشيدين بأدائها وقصة الحب الرائعة التي تجمع ستهم "روجينا"، بعامر الشخصية التي يقدمها النجم إياد نصار.

وانهالت التعليقات التي تشيد بأداء روجينا، والمسلسل بشكل عام، وكانت شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "ستهم" تطورات سريعة ومفاجأت مثيرة في الأحداث، بدأت بعودة "عامر" الذي يلعب دوره إياد نصار من ليبيا إلى بلده في الصعيد قاطعا مسافة كبرى مشيا على الأقدام ليصاب بحالة اغماء ويظن الجمهور في بداية الحلقة أن "عامر" توفى إلا أنه يفوق من غيبوته ويجد أمامه "ستهم" التى تلعب شخصيتها الفنانة روجينا والتى كتب كتابه عليها قبل سفره.

وكان عامر يمتلك ورشة نجاره، فساومه " رماح" شقيق ستهم الذى يجسد دوره الفنان جهاد سعد بأن يطلق ستهم مقابل ان يسوق لبضاعته ويساعده اتحقيق الثراء من خلال الورشة، الا ان عامر يرفض وتشهد الحلقة مواجهة بينهما، حتى قرر رماح مقاطعة عامر حال استمرار زواجه من ستهم، ولم يبالى رماح واستمر في زواجه من ستهم وعاشا سويا حياة هادئة وأنجبا طفلين إلا نهاية الحلقة كانت صدامة بمقتل "عامر" أثناء تواجده في أحد الموالد على يد ملثم وبكاء روجينا عليه وقيامها بارتداء ثوب الرجال وحلق شعرها وذلك تمهيدا لأحداث أكثر تطورا في الحلقات المقبلة.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

كما يعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل انحراف، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدرا به تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل، وكان من تأليف مصطفى شهيب.