شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة الثانية.. لبلبة تحث عمرو يوسف على الأخذ بحق الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة لبلبة التى تجسد دور أم الضابط نور "عمرو يوسف" ضمن أحداث مسلسل "الكتيبة 101" على مواساته فى حادث وفاة زملائه من أفراد الكتيبة فى كرم القواديس، رغم كتمانه عليها وإغلاقه غرفته عليه بسبب حزنه، ولكن تمكنت من إخراجه من حزنه حينما أبلغته بأن عليه أن يسعد لأن زملاءه فى الجنة، ولكن عليه أن يتماسك ليأخذ حقهم.

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "الكتيبة 101" على قناة ON بإثارة شديدة من خلال استمرار القتال فى كرم القواديس، الذى انتهت عنده حلقة أمس، ومحاولة الضباط والجنود الذين لا يزالوا على قيد الحياة فى مطاردة التكفيريين، بالإضافة إلى وصول الدعم من أفراد الجيش المصرى وتأمين سيارة إسعاف لنقل المصابين.

أيضاً دار نقاش ما بين الضابطين "عمرو يوسف" و"آسر ياسين" فى محاولة منهما لفهم ما جري، حيث طرح الأول تساؤل مندهشاً مما حدث وطريقة التغيير المفاجأة فى تفكير التكفيريين والإرهابيين ممن لم يهربوا بسرعة بعد توجيه الضربة وإنما امتلكوا جرأة فى التضحية برجالهم ليخبرهم آسر ياسين بأن الهدف من وراء ذلك استراتيجي فى المقام الأول ودعائى حتى تزيد أعدادهم فيما بعد من وراء تلك الضربة.

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة ON فى تمام الساعة 8.45 دقيقة، كما يعرض على watch it.