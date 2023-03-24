شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 2.. عائشة بن أحمد ترفض زواج والدها ولا تقبل سماع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 2 رفض شيرين (عائشة بن أحمد) مجددا زواج والدها من إنجي (فدوى عابد) على اعتبار أنها أصغر منه سنا، وتحاول إنجي الحديث معها وتذهب لها إلى عملها، وتحاول إقناعها بزواجها من والدها، وتخبرها أنها تطلقت من زوجها السابق بسبب عدم قدرتها على الخلفة، وأنها لا تحب أن يكون بينهما أي سوء تفاهم، ولكن شيرين لا تقبل ذلك.

يستيقظ رؤوف (طارق لطفي) وهو فائق قبل ذهابه إلى عمله على غير عادته، وعند ذهابه يسأل عن صديقه هشام، ولكن لا يعرف أحد عنه شيئا ويعلم أنه متغيب عن العمل، ومن ناحية أخرى تقوم شيرين بتسليم كريم (علي الطيب) إشراف أحد المشاريع الخاصة بالشركة بسبب تأخر المهندسين في تسليم المشروع.

يعرض مسلسل مذكرات زوج في الجزء الأول من رمضان في إطار 15 حلقة يوميا على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.