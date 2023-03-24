شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. نيللي كريم تفجر مفاجأة وترفض التنازل عن الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 2 من مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم، العديد من الأحداث، حيث اجتمعت سكينة "فريدة سيف النصر" بأولادها وزوجها عبد الجبار "جمال سليمان" حتى يتفقوا على إعادة الخمسين فدان الذي كتبها باسم ولده بلال "علي الطيب" قبل موته وبعد العديد من المناقشات دون أن يلفظ عبد الجبار بكلمة تطلب منه سكينة الحديث فيرد أن الأرض ستصبح ليوسف ابن بلال بعدما يصبح 21 عامًا وسيتولي هو الولاية حتي يتم هذا السن.

تذهب أنس "ندي موسى" مسرعة لنادرة "نيللي كريم" حتي تنصحها ألا توافق على التنازل عن الأرض مهما كلفها الأمر، ويطلب عبد الجبار الاجتماع بنادرة مع أولاده ويبلغها أنه سوف يضع مليون جنيه باسمها في البنك مقابل التنازل عن الأرض والتي ستعود لابنها بعد أن يتم السن القانونية وهنا تفجر نادرة مفاجأة بأن بلال قد كتب الأرض باسمها قبل وفاته وأنها لن تتنازل عنها أبدًا.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.