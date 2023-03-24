شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 2.. الشافعى ينقذ قافلة ابن الوالى من اعتداء الحوفيين فى الوقت المناسب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الإمام الشافعي أن ينقذ قافلة ابن الوالي من اعتداء الحوفيين في الوقت المناسب، وذلك ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 2.

وعرضت منصة watch it الحلقة الثانية من مسلسل "رسالة الإمام"، وفى أحد المشاهد يحاول "الأحواف" اعتراض قافلة الأمير عبد الله بن العباس بن موسى ابن والى مصر، وقبل أن تبدأ المعركة بين الفريقين يلحق الإمام الشافعى بالركب ويمنع الاقتتال، وتترك الأحواف موكب ابن العباس يمر احترامًا للإمام، فيقول صهيب زعيم الأحواف: "كلامك مسموع ومطاع يا إمام والله لا تسأل قافلة فيها إمام جليل مثلك عن طريقها".



رسالة الإمام

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر" ويعرض علي قناة الحياة وdmc وcbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.