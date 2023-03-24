شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 2.. طارق لطفى يتخيل قتله لزوجته بسبب مشاكل يعانيان منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تبدأ أحداث مسلسل مذكرات زوج من حيث انتهت سابقتها حيث رؤوف (طارق لطفي) وهو واقع على الأرض أثناء محاولته تغيير اللمبة، ويحلم خلال تلك الفترة أنه قتل زوجته شيرين (عائشة بن أحمد) بسبب المشاكل التي بينهما، وعندما يحقق معه الضابط يخبره أنهما متزوجان منذ 16 عاما، وهي من قتلته وقتلت كل حياته بعيشه معها، ثم يستيقظ رؤوف ليجد زوجته وأولاده بجواره وهم يحاولون إفاقته.

يسأل رؤوف شيرين لماذا تحولت حياتهما إلى هذا الشكل، وكيف تحولت حياتهما إلى هذا الملل الذي يشعران به، ويطلب منها محاولة تغيير ذلك، ويقترح عليها أن يسافرا معا أو يخرجا للعشاء بالخارج مثل حياتهم السابقة.

مواعيد مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج في الجزء الأول من رمضان في إطار 15 حلقة يوميا على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.