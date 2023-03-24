شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الحلقة 2.. الشافعى عن خلق القرآن: قديم بقدم الله سبحانه وتعالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it الحلقة الثانية من مسلسل "رسالة الإمام" وتنتقل كاميرا المخرج ليث حجو إلى قصر الخليفة العباسى فى بغداد عام 198 هجرية، 814 ميلادية، وحوار بين الخليفة العباسى والشافعى، يقول فيه: أعلم كم يحبك أهل الحديث وأهل الرأي، والمعتزلة تطمح فى أن تراك صديقًا وأنا آراك قريبا فى النسب، فيرد الشافعى: علمى ونسبى هو ما يشرفنى فى الدنيا، فيقول الخليفة: وهكذا تصبح من كبار قضاتي وسيقبل الكل الفتوى منك، لعلك تحسم لنا سخط القول بخلق القرآن بالحجة من عدمه وتنتهى المسألة.





يعتذر الشافعى عن منصب قاضى القضاة فلا حاجة له به، أما عن القول بخلق القرآن فرأيي معروف ومعلن "القرآن قديم بقدم الله سبحانه وتعالى وليس مخلوفا كما يدعى هؤلاء أو أولئك، لكن الخليفة لا يترك له حرية القبول أو الرفض فى أن يكون قاضى القضاة.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر" ويعرض على قناة الحياة وdmc وcbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.