شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 2.. أحمد أمين يعانى فى حياته الجديدة وفتور علاقته مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الصفارة" الذى يتم عرضه على قناة DMC، حيث تحول شفيق (أحمد أمين) إلى شخص آخر تمامًا بعد استخدامه الصفارة الأثرية والتى أعادته إلى الماضى لتغيير حدث معين، ولكنه يتفاجأ بعد ذلك بأنه قفز بالزمن 6 سنوات، وأصبح شخص بدين ورئيس مجلس ادارة مجموعة شركات سياحية.

يعانى شفيق من عدم معرفته بأى أمور فى الشركة ويحاول فهم ما يحدث من شقيقه وجيه (طه دسوقى) دون أن يكشف له جهله بما يحدث، وفى نفس الوقت يجد نفسه متزوجًا من شيرين (اية سماحة) - حب عمره - ولكن تصرفات شيرين معه توحى بوجود فتور فى العلاقة بينهما، حيث أكدت له أنه يوم زفافهما كان يمسك بالموبايل ويرسل إيميلات عمل وهكذا.

تكشف الأحداث أن حياة شفيق أصبحت كلها ملك للعمل وإجراء الصفقات والاجتماعات، وذلك سبب من أسباب فتور علاقته مع زوجته لدرجة أنهما متواجدان فى فندق وكل واحد فى غرفة بيعد عن الآخر، كل ذلك ولا يعرق شفيق ماذا حدث خلال الـ6 سنوات التى قفزها بسبب الصفارة.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، ظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، نهاد أبو العنين.

مسلسل الصفارة يعرض يومياً على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة 12.45 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية، والعمل وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.