شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 2.. يسرا تستعين بمحمد ثروت لإنقاذها من نيابة قصر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض علي شاشة cbc ومنصة watch it، عن أحداث مختلفة، حيث طلبت سميحة - يسرا هاتف الضابط الذى احتجزها حتى تطلب من أكرم - محمد ثروت أن ينقذها من احتجازها فى نيابة قصر النيل، وبالفعل هاتفت سميحة أكرم وأكدت له أنها من معارف شقيقه مصطفى المحامى بكندا .

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.