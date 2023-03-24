شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب معهد الباليه يحصدون المراكز الأولى فى مسابقة وورلد دانس العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح طلاب المعهد للباليه برئاسة الدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالى للباليه التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة فى الحصول على العديد من التكريمات والجوائز المهمة بحصد المراكز الثلاثة الأولى فى المسابقة العالمية Dance World Cup، والتى أقيمت بمصر للمرة الأولى فى الرقص الفردى والحديث فى المسابقة، والتى تضمن تؤهلهم للسفر إلى البرتغال للمشاركة فى النهائيات.

وجاءت التكريمات كالتالى: حصل الطلاب "ماهينور أحمد على"، والطالب "هادى محمد على" المراكز الأولى وميدالتين ذهبيتين لكل منهما فى الرقص الفردى، بجانب نجاحهم فى الحصول على المركز الثانى واقتناص الميدالية الفضية فى الرقص المزدوج.

كما حصلت الطالبتان "ليلى وداليا محمد جلال" على المركز الثانى بالمسابقة والميدالية الفضية فى الرقص الفردى والحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية فى الرقص الثنائى، كما حصلت الطالبة "أميرة عمر"، على الميدالية الذهبية والفضية فى الرقص الفردى، كما نجح الطالب "يوسف أيمن" فى الحصول على المركز الثانى والميدالية الفضية فى الرقص الفردى، وحصل الطالب عبد الرحمن أشرف على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى الرقص الفردى، والطالب "عبد الرحمن أشرف" على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى الرقص الفردى، بجانب حصول كل من الطالبين على المركز الثانى والميدالية الفضية فى الرقص الحديث، وحصلت الطالبتان "لميس طارق"، و"ملك مصطفى" على تصنيف ودرجات عالية من إدارة الجائزة مما يؤهلهم للسفر للبرتغال للمشاركة في النهائيات.

وقال الدكتور محمود صلاح، مدير مدرسة الباليه بأكاديمية الفنون، أن الطلاب الفائزين من المقرر سفرهم للبرتغال للمشاركة فى النهائيات خلال إجازة نهاية العام الدراسى الحالى.