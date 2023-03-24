شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 2.. عنبة ينقذ مايان السيد من سرقة حقيبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض علي شاشة cbc ومنصة watch it، عن أحداث مختلفة، حيث اضطرت مايان السيد إلى الذهاب لمنزل عائلتها بمفردها لاسيما أن والدتها سميحة - يسرا وشقيقها آدم الشرقاوى جلسا فى النيابة، بعدما تدخلت الشركة لفض نزاع الشقة.

وخلال الأحداث استقلت مايان السيد تاكسى للذهاب لأقاربها، وعندما نزلت من التاكسى وتركت حقيبتها، ليتدخل عنبة والذى يعمل بائع شاى لينقذها ويعيد حقيبتها مرة أخرى.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.