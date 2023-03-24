شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 2.. شريف يتهم جميلة بتزوير العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جميلة الحلقة 2 التي عرضت مساء اليوم الجمعة العديد من الأحداث المهمة بطولة النجمة ريهام حجاج وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

بدأت الأحداث بشجار كبير بين "جميلة" و"شريف" و يجسد دوره الفنان هشام إسماعيل الذي يتهمها بتزوير العقود ووضعها في الخزنة، الأمر الذي يدفع جميلة لالتهامه بالجنون، يثور "زياد" زوج "جميلة" و يجسد دورة الفنان هاني عادل، على شريف من أجل كرامة زوجته، تحاول "شهيرة" والدة "جميلة" تهدئة الأمور و تطلب من "جميلة" نقل ملكية الميراث بالكامل باسمها ليكون تحت تصرفها بشكل كامل، تنفعل "جميلة" وتتركهم غاضبة.

تحاول "نرمين" وتجسد دورها الفنانة عبير صبري الاستعانة بـ"شيري" وتجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي من أجل وضع خطة محكمة على "جميلة" لاستعادة طليقها ووالد ابنها الدكتور "زياد".

نكتشف وجود علاقة غرامية بين "شهيرة" و"طارق" و تسمعهم "آية" التي تصاب بصدمة من هول ما رأت وسمعت وتسيطر عليها حالة ذهول.

تلوم "شهيرة" ابنتها "جميلة" على تصرفها و تؤكد لها جميلة بإنهاء الامر في الشهر العقاري وتحويل الميراث بالكامل لها، يحاول شريف التأثير على أكرم من أجل حقة في الميراث والأخير يؤكد له لن يعادي أختي "جميلة" من أجل الأموال.

وبعد زيارة ألفت الممرضة التي أكدت للجميع سلامة صحة والدهم العقلية وما أخبرها به، تحدث مشادة كلامية بين "جميلة" و"شهيرة" بسبب الميراث.

تقرر "نرمين" الذهاب لبيت "زياد" وجميلة" في عدم وجودها بعد رشوة الخادمة و مفاجئته في محاوله فاشله منها للعودة له مرة أخرى، يتهمها زياد بالجنون و يقوم بطردها خوفاً من عودة "جميلة" للمنزل و رؤيتها.

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين،مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.