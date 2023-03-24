شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 2.. يسرا تذهب إلى النيابة بسبب علاء مرسى وصفاء جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc، أحداثًا مختلفة، حيث أحيلت سميحة - يسرا هى وابنها آدم الشرقاوى إلى النيابة بعدما ذهبت لتبلغ عن الأشخاص الذين وجدتهم فى شقتها فى مصر، حيث طلبت الشرطة عندما وجدت علاء مرسى وصفاء جلال فى شقتها.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.