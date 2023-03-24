شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 2.. الشافعي يلجأ لراهب مسيحي لعلاج زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "رسالة الإمام" للنجم خالد النبوى، باجتماع بين والى مصر - المطلب بن عبد الله (وليد فواز) - وأهلها يسألونه إعادة النظر فى قيمة الخراج الخاص ببعض الأراضى، ويقطع الجمع فجأة السُرِّي بن الحكم (حمزة العيلي) حاملاً رسالة مهمة إلى المطلب مفادها أن الخليفة المأمون أمر بعزله والنظر فى أمره، وأرسل أكثر أبنائه تهورا فى طريقه إلى الفسطاط، ويطلب منه المطلب دعمه.

وخلال رحلة الإمام الشافعى إلى مصر بعد أن تعافت زوجته، يسأله صاحبه فى السفر، كيف لفقيه وعالم فى الدين أن يأخذ علاج زوجته من راهب، ألا يوقعك هذا فى حرج؟ ليرد الشافعى بآية قرآنية: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ" ، وأكمل: "يا صديقى لقد أحل الله لنا طعامهم وأحل لهم طعامنا، فما بالك بالدواء! وقال تعالى أيضا " وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ".



الشافعي والراهب

ويقدم صاحب الشافعى اعتذاره له على هذا السؤال، ويطلب منه الشافعى أن يشغل عقله بما يجعله أقرب للناس لا بما يبعدك عنهم.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو لاسيما وأنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين