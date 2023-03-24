شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطى: موسم رمضان يشهد عودة كبار المطربين لغناء التترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناقد والكاتب الصحفي على الكشوطى، رئيس قسم الفن باليوم السابع، خلال استضافته مع الإعلامية شافكى المنيرى على القناة الأولى، أن مسلسل سره الباتع عمل ضخم ويوزان ما بين الوقت الحالي ووقت الحملة الفرنسية على مصر، مشيرًا أن المخرج خالد يوسف بذل مجهودًا كبيرًا وهذا يعد أول عمل له في الدراما التليفزيونية.

وأضاف يوجد في الموسم الرمضانى الحالي عدد من الأعمال التي تناقش قضايا الصعيد والصراع على الميراث منها مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللى كريم ومسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكى ومسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبى التي تجسد دور عمدة للمرة الأولى في الدراما المصرية.

وأكد الكشوطى كما يوجد هذا العام مسلسل سوق الكانتو بطولة الفنان أمير كرارة ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب، ومن أولى حلقاته اتضح لنا انه يوجد به مجهود كبير من حيث الديكورات والأزياء ومشاهدة مصر بشكل مختلف وجديد.

كما لاحظنا هذا الموسم عودة كبار المطربين لغناء التترات منهم الكينج محمد منير ومحمد الحلو وحنان ماضى ومدحت صالح .



الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج التاسعة



علي الكشوطي مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج التاسعة



علي الكشوطي مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج التاسعة

وتحدث الناقد والكاتب الصحفي على الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع خلال استضافته مع الإعلامية شافكى المنيرى على القناة الأولى أنه يوجد تنوع كبير في الموسم الرمضانى الحالي وخصوصا الكوميديا، حيث يخوض الفنان احمد مكى الجزء السابع من مسلسل الكبير اوى، استمرارا لنجاح الأجزاء السابقة، بالإضافة إلى الفنانة يسرا التي تقدم مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بعد نجاحها العام الماضى في مسلسل أحلام سعيدة، وأنا مبسوط بذكائها واتجاهها لمنطقة جديدة عليها في تقديم الكوميدى، كما يوجد هناك تنوع في نوعية الحلقات هذا العام مابين 30 و20 و15 حلقة .

وعن التريندات قال الكشوطى مكى خطف قلوب المشاهدين في أولى حلقاته بإفيهاته الكوميدية الذى يقدمها، كما أيضا مسلسل رسالة الامام بطولة الفنان خالد النبوى عمل مهم وتاريخى لمعرفة الكثير عن قصة حياة الامام الشافعى، بالإضافة إلى استخدام كادرات تصوير عالمية داخل أحداثه .

وأكد الدراما هذا العام تجولت كل محافظات مصر، ومنذ بداية الحلقات الأولى شاهدنا جمال مصر أكثر مما نتخيل، حيث صورت عدد من الأعمال بداخلها، مثل مسلسل تحت الوصاية تم تصويره في دمياط، ومسلسل 1000 حمد الله ع السلامة تم تصويره في منطقة وسط البلد، ومسلسل عملة نادرة تم تصوير جزء كبير من احداثه في قنا .