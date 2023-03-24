شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل واتساب تكشف كذب رونالدو في قضيته مع يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، آخر التطورات بشأن التحقيقات في قضية مناورة الرواتب داخل نادي يوفنتوس، والتي يتواجد فيها اسم كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي.

وكان المدعي العام في تورينو، يبحث في ممارسات يوفنتوس المالية على مدار السنوات القليلة الماضية، في ظل اتهام النادي بتضخيم قيم انتقال اللاعبين وتزوير مكاسب رأسمالية بجانب الاتفاق على دفع رواتب لاعبيه بشكل سري.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية"، أن فريق الدفاع عن كريستيانو أنكر خلال الفترة الماضية، أن يكون الدون قد وقع على اتفاقيات سرية مع مسؤولي النادي الإيطالي.

وأضافت: "بعض الوثائق السرية ظهرت مؤخرا وقدمت للمدعي العام يوم الثلاثاء، والتي ظهرت فيها محادثة بين المديرين التنفيذيين في يوفنتوس تؤكد كذب رونالدو".

وتابعت: "سيزار جاباسيو، رئيس القسم القانوني في يوفنتوس، كتب عبر محادثة بموقع التواصل الاجتماعي "واتساب" لبقية المديرين وقال: "أول شخص جاهز للتوقيع هو كريستيانو".

فيما كتب مورجانتي سكرتير النادي، بعد 3 أيام من رسالة جاباسيو: "مناورة الراتب الثانية، رونالدو وقع ولديه نسخة من جميع الوثائق"، ليرد عليه فيدريكو تشيروبيني المدير الرياضي ويكتب: "جيد".

واختتمت الصحيفة: "رونالدو ينتظر الحصول على 19 مليون يورو، التي يجب أن يحصل عليها وفقا لاتفاقية التنازل عن الرواتب لمدة 4 أشهر مع الحصول عليها لاحقا، والتي تم الاتفاق عليها بينه وبين يوفنتوس أثناء جائحة كورونا".