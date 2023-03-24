شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 7 الحلقة 2.. الكبير يجهز لمربوحة سفرية إلى المالديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل مربوحة رحمة أحمد على زوجها الكبير أحمد مكى بأنها دخلت فى نوم عميق خلال أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل الكبير أوى 7، وعندما يخرج الكبير تذهب وراءه لتتبعه وتكشف من هى الفتاة التى يخونها الكبير معها.

ويذهب الكبير إلى بيت نفادى "حاتم صلاح" وهو في انتظار سناء الشقراء، ويدق الباب ليدخل سناء الشقراء "خالد جواد" وهو رجل ويعمل فى شركة سياحة ويطلب الكبير منه أن يحضر له رحلة إلى المالديف لأنه لم يقيم شهر عسل منذ زواجه من مربوحة منذ عام.

لتدخل مربوحة من النافذة وتقول "بتخونى يا كبير" ويحاول إقناعها بأن سناء الشقراء رجل، ومربوحة لا تصدق عينيها وتصدق أنه يخونها ثم يقوم بخلع الباروكة ليكتشفون أنه أصله ولا تصدق مربوحة وتصر على إنه يخونها ثم يمسكها الكبير و يذهب بها إلى منزلهما ويقول لها: "متجوز هجامه" ثم يبلغها أنه يريد أن يطلقها بعد أن شكت فيه، ويبلغهم جونى أن يذهبوا لدكتوره إخصائية زواج من أجل أن تقل خلافاتهما الزوجية.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.