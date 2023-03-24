شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 7 الحلقة 2.. مربوحة تتأكد من خيانة الكبير وتتجسس عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل الكبير أوى 7، بتأكد مربوحة "رحمة أحمد" أن الكبير "أحمد مكى" بيخونها واستمعت إلى مكالمة الكبير مع إحدى الفتيات فى الموبايل وهو يتفق معاها على الذهاب لها فى منتصف الليل وأنه تبع صديقه نفادى "حاتم صلاح".

وتحاول مربوحة فتح موبايل الكبير دون علمه وعندما تذهب له وهو نائم لفتح الباسورد ببصمة الأيد أو العين تفشل وتذهب إلى جونى وتبلغه أنه يتقمص شخصية الكبير لفتح موبايله للتأكد إذا كان يخونها أم لا وتأتى مربوحة بشكل على شنب الكبير لتضعه على وجه جونى ولكنها تفشل فى فتح الموبايل ثم يمسك هجرس "محمد سلام" الموبايل ويقلد الكبير ليفتح الموبايل وتأخذه مربوحة وتتأكد أن الكبير بيخونها بعد أن وجدت رسالة من أحد الفتيات اسمها "ثناء الشقراء" وأنها منتظراه فى منتصف الليل.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.