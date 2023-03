شكرا لقرائتكم خبر عن "الملعونون لا يبكون" يفتتح الدورة الـ 14 من مهرجان الفيلم العربي برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الفيلم العربي برلين، عرض أكثر من 40 فيلمًا روائيًا ووثائقيًا وقصيرًا، ويفتتح المهرجان في 26 أبريل المقبل بالفيلم الروائي المغربي "الملعونون لا يبكون" للمخرج فيصل بوليفا والذي تدور أحداثه حول فاطمة الزهراء (عائشة تباي) التي تهجر قبل زمن طويل قريتها سعيا وراء حياة في بريق الأضواء وتتنقل الأم بابنها من مكان لآخر ويحاولان الهرب من الفضائح التي تسببها فاطمة الزهراء وعندما تتبين لسليم الحقيقة حول والده ، تعد فاطمة الزهراء نفسها ببداية جديدة، بينما يعقد سليم العزم على إثبات مكانه كرجل هذه الأسرة.

وفي إطار البرنامج الخاص المكرس لضيف شرف نسخة هذا العام، الممثل صالح بكري، يعرض ثلاثة من أحدث أفلامه في حضوره ("أزرق القفطان" للمخرجة مريم التوزاني، "بيروت هولدم" للمخرج ميشال كمون، و"علم" للمخرج فراس خوري)، بالإضافة إلى ذلك سيشارك صالح بكري في حلقة دراسية تركز على مسيرته الفنية الثرية ونشاطه في خدمة السينما العربية والفلسطينية.

تسلط النسخة الرابعة عشر من مهرجان الفيلم في فئة الاختيارات الضوء على السينما الفلسطينية بشكل خاص في ظل مرور 75 عاما على النكبة، وتعرض من بين أفلام أخرى الأفلام "اليد الخضراء" لجمانة مناع، "حمى البحر المتوسط" لمها الحاج و"علم" لفراس خوري. كذلك سوف تقام حلقة نقاش حول هذا الموضوع.

أما القسم الوثائقي لفئة الاختيارات في النسخة الرابعة عشر فيمنح المجال للكثير من الأصوات النسائية التي تناضل من أجل جعل قصصهن وقصص مجتمعاتهن مسموعة.

يتم افتتاح فئة بقعة ضوء ALFILM Spotlight بعنوان Ghosts, Griefs and Lost Dreams: Visions of the City in Arab Cinema (أشباح ، مآسي وأحلام ضائعة: المدينة في السينما العربية) بعرض فيلم "أشكال" للمخرج يوسف الشابي، تسلط بقعة ضوء على تصوير المدن العربية في الإنتاجات السينمائية الكلاسيكية والمعاصرة مع التركيز على دور السينما في توثيق تحول المدن ورؤى الحداثة الحضرية.

يشارك في المهرجان عدد من الأفلام منها "أشكال" وهو فيلم روائي من الإخراج: يوسف الشابي، و"علم" وهو فيلم روائي، من إخراج فراس خوري، ومن القاهرة وهو فيلم وثائقي من اخراج هالة جلال.