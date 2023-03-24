“ما بصحّ إلاّ الصحيح”.. اليسا تعلن فوزها على زياد برجي واحمد ماضي

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مارس 2023 06:50 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا فوزها في القضية التي رفعتها منذ أشهر ضد مواطنها الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي، متهمةً إياهم بالتعدي على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لها، في أغنية “أنا وبس”.

وفي تغريدتها عبر حسابها الخاص، عبرت إليسا عن سعادتها بقولها : “بعدو القضاء اللبناني بخير بوجود قضاة نزيهين وشرفاء، الحقيقة بيّنت، “أنا وبس” “إلي وبس!!””.



وعادت إليسا لتشكر من كان سبباً في فوزها، فكتبت : “كل الشكر لوكيلي القانوني المحامي مارك حبقة يلي إيمان بقضيتي وبحقي وتحدى الباطل وردَّلي حقّي ….. ما بصح إلا الصحيح”.

بدوره أكد زياد برجي أنه تبلغ اليوم عند الساعة 12 ظهراً، قراراً من محكمة جديدة بحكم قاضي الامور المستعجلة بتوقيف أغنيته الخاصة “وبطير” عن صفحاته، وبأنه لا يحق له تأديتها، والا سيجبر على دفع غرامة تصل الى 5000 دولار أميركي”.

وأضاف زياد أن هذه الدعوى رفعت منذ شهر تقريباً، وتحديداً في 20/2/2023 ولم يستلم بها أي بلاغ، ولم يعرف بوجودها، وتم البت بها وصدور القرار من دون أن يكون له علم بها، على الرغم من إرتباطها بدعاوى قضائية أخرى شائكة، وأضاف أن إليسا قد بُلغت بنتيجة الحكم قبله بنصف ساعة.

وتابع زياد في حديثه لموقع “الفن” اللبناني: “مبروك وهنيئاً للفن وللقضاء اللبناني.. ملحن أغنية “وبطير” إذا أداها عليه دفع 5000 دولار، على الرغم من أنه لم يتنازل في العقد المبرم مع إليسا عن حقوقه بتأديتها”.

وأشار زياد إلى أن “محاميه الأستاذ جان قيقانو سيدرس هذا الملف لمعرفة تفاصيله، خصوصاً أن هذا الحكم مفاجئ بالنسبة لهما، لأنهما لم يكونا على علم بوجود هذه الدعوى الجديدة من الأساس”.