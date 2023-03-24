رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن قضية اتهامها بحيازة مخدرات.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مارس 2023 06:50 مساءً - أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنها توصلت لهوية الشخص الذي قام بوضع مخدر الحشيش في سيارتها قبل سنوات، لكنها لم تتمكن من إثبات ذلك.

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “العرافة” المذاع عبر قناة النهار: “أنا عارفة هو مين لكن مقدرتش أثبت، كان في شيوع، العربية كانت في جراج معاه المفتاح، والشخص معاه مفتاح، وأنا معايا مفتاح”.

وأضافت: “قدرت أثبت إنه أخذ العربية يعمل لها صيانة، ويكفيني إن الناس عارفة إني بريئة”.

تحدثت رانيا يوسف عن تعرضها للخداع في زيجتها بعد الثورة عام 2011 قائلة: “البلد كانت بتمر بظروف مش حلوة، وكنت لوحدي مع بناتي، ولسه منفصلة عن أبوهم وفي مشاكل كبيرة بيني وبينه، وماكنتش لاقية حد يحميني، وإتجوزت شخص عند 3 بطايق”.

ورفضت رانيا يوسف خلال اللقاء وصفها بأنها تقود حملات هجوم على الفنانة نادية الجندي لأسباب شخصية قائلة: ” “الله أعلم بالنوايا والأعمال، لكن في حرب ضدي من تحت لتحت، وأنا لا أملك نفس الذكاء لهذا النوع من الحرب، ولما أحارب شخص أحاربه في العلن”.

وردا على سؤال حول تصريح سابق لها بأن نادية الجندي ليست مقياس النجومية، قالت: “هي نجمة شباك بفلوسها، وأول أفلامها أنتجتها بفلوسها، لكن أحترم فيها الإصرار والاستمرار”.