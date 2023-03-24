شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: "سره الباتع" يؤكد صعوبة تغيير الهوية المصرية مهما كان الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد فهمى عن وجود خط درامى سياسى كبير ضمن أحداث مسلسله الجديد سره الباتع الذى يعرض حاليًا على قناتى ON والحياة، موضحًا لـ"الخليج 365" الجزء السياسى موجود بقوة خلال أحداث العمل وتقبل الجمهور لهذا الخط سيتوقف على حسب كيفية وضعة في أي إطار وأن يكون غير مباشر لدرجة تعمل الجمهور ينفر منه.

وأشار فهمى إلى الجزء السياسى في "سره الباتع" مطروح في حدوتة حلوة وعادية جداً قائلاً:"الرسالة اللى احنا عاوزين نوصلها بنقولها وإحنا ماشيين في الأحداث، والهدف الأساسى من المسلسل هو التأكيد على الهوية المصرية عامة، وإنها هوية صعب جداً تغييرها أى كان الإحتلال أو الاستعمار الموجود، وذلك من خلال حدوتة حلوة ومسلية مليئة بالعديد من القصص التي تجعل الجمهور يندمج معها وتساهم في إيصال الرسالة بشكل بسيط وسلس بدون أي تعقيدات.

وشدد أحمد فهمى على أن فكرة أن الجمهور يحتاج دائمًا أعمالاً كوميدية أو شعبية أو اجتماعية غير موجودة من الأساس لافتاً:"من وجهة نظرى أرى أن الجمهور يحتاج عمل حلو معمول كويس ومبذول فيه مجهود ويكون محترم الناس، ومش شرط يكون كوميدى أو شعبى أو غيره، ومشروع سره الباتع فيه كل الأدوات دى، كمان احنا دخلنا ومعانا 30 حلقة وعارفين احنا عاوزين نعمل ايه بالظبط".

مسلسل "سره الباتع" يعرض على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل، وعلى قناة on الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 6.15 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it ، والعمل مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

ويشارك في بطولة المسلسل أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.